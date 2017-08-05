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«Уфа» победила «Ахмат», забив 3 гола за последние 10 минут матча чемпионата России
Грозненцы развалились на 80-й минуте встречи.
Голы:
0:1 – Лео Жаба, 48'
1:1 – Боян Йокич, 80'
2:1 – Павел Аликин, 84'
3:1 – Дмитрий Сысуев, 86'
3:2 – Вилкер Анхель, 90+3'
- Уфимцы набрали 8 очков.
- В активе «Ахмата» осталось 9 баллов, и «Локо» и «Зенит» имеют шансы оторваться от грозненской команды.
- В пятом туре «Уфа» отправится в гости к «Амкару», а «Ахмат» сыграет дома с «Краснодаром».
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