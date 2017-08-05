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«Уфа» победила «Ахмат», забив 3 гола за последние 10 минут матча чемпионата России

«Уфа» победила «Ахмат», забив 3 гола за последние 10 минут
Eurosport

34 мин. назад

Грозненцы развалились на 80-й минуте встречи.

«Уфа» – «Ахмат» – 3:2

Голы:

0:1 – Лео Жаба, 48'

1:1 – Боян Йокич, 80'

2:1 – Павел Аликин, 84'

3:1 – Дмитрий Сысуев, 86'

3:2 – Вилкер Анхель, 90+3'

  • Уфимцы набрали 8 очков.
  • В активе «Ахмата» осталось 9 баллов, и «Локо» и «Зенит» имеют шансы оторваться от грозненской команды.
  • В пятом туре «Уфа» отправится в гости к «Амкару», а «Ахмат» сыграет дома с «Краснодаром».

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