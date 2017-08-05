Бранислав Иванович: «Стадион у «Зенита» точно лучше, чем у «Челси».

«Зенит» и «Челси» – это два больших клуба. На самом деле существует много сходств. Например, амбиции и возможности.

Что у «Зенита» сейчас точно лучше, так это стадион. Надеюсь, «Челси» построит свою арену. Кстати, стадион «Санкт-Петербург», – вообще один из лучших, на которых я когда-либо играл.

Очень красивый, уютный. Прекрасно чувствую себя на нем. Как дома. Но, конечно, есть еще вещи, в которых «Зенит» может сравняться с топ-клубами. Главная из них – результаты в Европе», – цитирует Ивановича «Чемпионат».

«Челси» проводит домашние матчи на стадионе «Стэмфорд Бридж». Лондонский клуб намерен в ближайшее время реконструировать арену.

Первый матч на стадионе «Санкт-Петербург» состоялся 22 апреля 2017 года.

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