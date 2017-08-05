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Жулиано: «Зенит» готов меня продать. Уже есть некоторые варианты»

Жулиано: «Зенит» готов меня продать. Уже есть некоторые варианты»
Eurosport

1 час назадОбновлено 59 мин. назад

Бразильский полузащитник признался, что может покинуть Санкт-Петербург.

«Это правда, что я могу уйти из «Зенита». Я общался на этот счет с руководством клуба. Меня готовы продать. Уже есть некоторые варианты. Нужно выбрать лучший. Я не рад тому, что могу покинуть Санкт-Петербург. Мне нравится город, комфортно тут себя чувствую, адаптировался к русскому языку, футболу и культуре. Но мне нужно играть.

В следующем году пройдет чемпионат мира. Мечтаю стать его частью. Я попаду на мундиаль, только если буду хорошо и постоянно выступать. Похоже, что после изменений в клубе этим летом, возможностей помогать команде у меня стало меньше. В любом случае сейчас я игрок «Зенита» и намерен делать все возможное для моей команды», – цитирует Жулиано «Чемпионат».

  • Жулиано перешел в «Зенит» из «Гремио» в июле 2016 года за 7 миллионов евро.
  • В сезоне-2016/17 бразилец забил 17 мячей в 38 матчах за «Зенит».

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