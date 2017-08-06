Мозга бойня. Почему дерби двух столиц впечатлит даже Андреа Пирло

«Зенит» играл лучше «Спартака» и заслужил титул», – Мирча Луческу продолжает стрелять бредом в русских журналистов и после изгнания из питерского клуба. Но к мистеру возвращается адекватность. В том же интервью он назвал главную причину провала в городе на Неве – сорвавшийся трансфер Фернандо.

«Луис Адриано был со мной семь лет! Фернандо – два года! Это мои игроки, они знают мою философию. Оба звонили: «Мистер, возьмите!» Я хотел их взять. Знал, если Фернандо придет в чемпионат России, станет здесь лучшим футболистом. Так и случилось. Он привел «Спартак» к чемпионству. Для меня Фернандо – игрок номер один прошедшего сезона», – рассуждал Луческу.

Шутки про багаж Аленичева давно протухли, но покупка бразильца – объективно заслуга Дмитрия. Коуч восхвалял бомбические удары Фернандо со штрафных: после переезда в Россию опорник вкрутил уже два таких гола, а все четыре мяча положил именно из-за пределов штрафной.

На этом величие Фернандо не заканчивается. На какую бы позицию его не приставил Каррера (опорник в 4-3-3 или партнер Глушакова в 4-4-2), бразилец на высочайшем уровне исполняет функции реджисты. Сальваторе Бокетти (знаток итальянских терминов) идеально расписал обязанности Фернандо: «Реджиста всегда должен искать зоны, получать мяч от защитников, начинать атаки. Затем он ищет передачей треквартисту или нападающего. Фернандо – великолепный реджиста: он всегда хочет получать мяч и отлично начинает атаку».

В словах Бокетти нет ни капли преувеличения. В прошлом сезоне Фернандо стал лучшим игроком РФПЛ по количеству передач: бразилец выкатил партнерам чуть меньше двух тысяч пасов (1945), а ближайшего преследователя (Газинского) обошел почти на двести (1783). Намека на предельную аккуратность тоже нет: Фернандо выдавал по 9,1 лонгбола в среднем за игру (3-й показатель в лиге), но точность передач от этого не падала – по факту божественные 85,2%.

Еще одно крутое качество Фернандо подметил Роман Зобнин – от самочувствия бразильца зависит практически все, что входит в план Карреры. «Фернандо держит весь центр на себе, на нем все передачи из середины. Когда у него спад, команда плохо себя чувствует на футбольном поле», – говорил русский лидер «Спартака».

Вклад Фернандо в чемпионство самого популярного клуба страны оценили там, где с этим тезисом не согласны. После мучительной весны и подбитой психики из-за связки Юсупов/Эрнани «Зенит» действовал четко: сначала пригласил в клуб Роберто Манчини, затем будущего рупора его идей – Леандро Паредеса.

Скопированная у врагов формула работает не на полную мощность, но Паредес впечатляет уже не меньше мужчины из «Спартака». После прихода в «Зенит» аргентинец выбирал между позицией шестого номера и десятки, но для Манчини все было ясно с самого старта: независимо от схемы (4-4-2, 4-2-3-1 или 4-3-3) Паредес подбирает мячи от защитников и раздает их партнерам.

Культура паса Леандро настолько хороша, что с доставкой мяча до чужой трети он справляется почти в одиночку. Это смертельно важно для команды, в которую не вписывается плеймейкер: «Зенит» забил уже несколько голов после подач с фланга, а кучность в штрафной обеспечивает именно Паредес – партнеры не занимаются перепасом и копят силы, чтобы откликнуться на навес.

Статистика лишь подтверждает крутость реджисты. В этом сезоне Паредес возглавляет топ распасовщиков РФПЛ, выдавая 81,3 передачи в среднем за матч: ближайший (Березуцкий) делает на семь пасов меньше, Фернандо – вообще на 13. Продуктивность Леандро дополняют еще два показателя: аргентинец сделал уже 188 передач на чужой половине (разумеется, лучший) и 8 передач под удар (тут только шестой, но для опорника – как минимум достойно).

Против «Спартака» от Паредеса потребуются фирменные скиллы. Команда Карреры оставляет слишком много зон между защитой и полузащитой: Глушаков действует хаотично без мяча, а Фернандо чисто физически не покрывает столько пространства. Если Каррера не внесет правки (с «Краснодаром» тренер отреагировал вовремя), Паредес накажет: вертикальные передачи от аргентинца разрежут даже самую компактную полузащиту.

Фернандо может ответить, ударив по самому слабому месту нового «Зенита». При Манчини Питер перестроился на зонную систему во время угловых: команда в полном составе располагается в штрафной, прикрывает ближнюю и дальнюю штанги, а также центр вратарской. Эффективность задумки пока страдает – больше половины ударов (18 из 31) «Зенит» допустил именно со стандартов. Минус системы выпирает после каждого второго корнера: на линии штрафной у команды традиционно пусто, выиграть подбор – проще простого (примеры – 1, 2). На угловых «Спартака» Фернандо кучкуется именно там – когда соперник запирается, бразилец вскрывает его выстрелом издали.

Несколько лет назад опорную зону «Спартака» и «Зенита» цементировали Кариока и Денисов – игроки, нацеленные только на разрушение. Теперь два главных клуба страны решают дерби мозгами. В русском футболе это редкость, поэтому нужно наслаждаться моментом.

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