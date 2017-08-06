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«Зенит» уничтожил московский «Спартак» на стадионе «Санкт-Петербург» в РФПЛ
В матче четвертого тура чемпионата России «Зенит» крупно выиграл у московского «Спартака» – 5:1.
Голы:
1:0 – Александр Кокорин, 36'
2:0 – Александр Ерохин, 45'
3:0 – Доменико Кришито, 57'
4:0 – Далер Кузяев, 63'
4:1 – Куинси Промес, 72' (пенальти)
5:1 – Доменико Кришито, 77'
Удаления:
Луис Адриано («Спартак»), 90+3'
Игорь Смольников («Зенит») 90+3'
- «Зенит» поднялся на первое место и обошел по разнице мячей «Локомотив» (по 12 баллов).
- «Спартак» – девятый после четырех туров РФПЛ. У красно-белых осталось 5 очков.
- 9 августа «Зенит» в 17:30 (мск) сыграет с «Уралом», «Спартак» в 19:30 примет тульский «Арсенал».
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