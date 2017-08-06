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«Зенит» уничтожил московский «Спартак» на стадионе «Санкт-Петербург» в РФПЛ

«Зенит» уничтожил «Спартак»
Eurosport

1 час назад

В матче четвертого тура чемпионата России «Зенит» крупно выиграл у московского «Спартака» – 5:1.

«Зенит» – «Спартак» – 5:1

Голы:

1:0 – Александр Кокорин, 36'

2:0 – Александр Ерохин, 45'

3:0 – Доменико Кришито, 57'

4:0 – Далер Кузяев, 63'

4:1 – Куинси Промес, 72' (пенальти)

5:1 – Доменико Кришито, 77'

Удаления:

Луис Адриано («Спартак»), 90+3'

Игорь Смольников («Зенит») 90+3'

  • «Зенит» поднялся на первое место и обошел по разнице мячей «Локомотив» (по 12 баллов).
  • «Спартак» – девятый после четырех туров РФПЛ. У красно-белых осталось 5 очков.
  • 9 августа «Зенит» в 17:30 (мск) сыграет с «Уралом», «Спартак» в 19:30 примет тульский «Арсенал».

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