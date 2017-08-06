Eurosport

«Тосно» одержал первую победу в РФПЛ

«Тосно» одержал первую победу в РФПЛ
Eurosport

17 мин. назад

Команда из ленинградской области выиграла у тульского «Арсенала» – 2:1.

«Арсенал» – «Тосно» – 1:2

Голы:

1:0 – Кантемир Берхамов, 40'

1:1 – Вагиз Галиулин, 48'

1:2 – Евгений Марков, 55'

Незабитый пенальти:

Лука Джорджевич («Арсенал»), 69 (вратарь)

  • «Тосно» одержал свою первую в истории победу в высшем дивизионе российского футбола и, набрав 3 очка, поднялся на 11-е место в таблице.
  • «Арсенал» с тремя очками идет 14-м.

Еще больше футбола на нашем канале в YouTube

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Сила расстановки. Почему Неймар выиграет «Золотой мяч» и казнит Месси

02:44
Популярные видео
Швайни превратил защитника в манекен, не дотронувшись до мяча, а его партнеры порвали «Нью-Ингланд»
 376 просмотров34 мин
Грустное видео, на котором Болт проигрывает свою последнюю стометровку
20 696 просмотров17 ч
А еще вам может понравиться