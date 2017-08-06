Eurosport
«Тосно» одержал первую победу в РФПЛ
Команда из ленинградской области выиграла у тульского «Арсенала» – 2:1.
Голы:
1:0 – Кантемир Берхамов, 40'
1:1 – Вагиз Галиулин, 48'
1:2 – Евгений Марков, 55'
Незабитый пенальти:
Лука Джорджевич («Арсенал»), 69 (вратарь)
- «Тосно» одержал свою первую в истории победу в высшем дивизионе российского футбола и, набрав 3 очка, поднялся на 11-е место в таблице.
- «Арсенал» с тремя очками идет 14-м.
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