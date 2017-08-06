«Нам бы пришлось копить 18 лет». Почему Неймар не перешел в «Амкар»

У «ПСЖ» был серьезный конкурент.

«Мало, кто знает, но мы тоже рассматривали возможность усиления атакующей линии за счет Неймара. Однако, сопоставив наш годовой бюджет и трансферную стоимость бразильца, мы поняли: нам бы пришлось копить на него 18 лет. Трансфер сорвался», – говорится в сообщении «Амкара» в инстаграме.

Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» за 222 миллиона евро.

«Амкар» потерпел 4 поражения в четырех стартовых турах РФПЛ и занимает 15-е место в таблице.

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