Спорт-Экспресс
Форвард «Зенита» Артем Дзюба не попал в основу на матч со «Спартаком»
Стали известны составы команд на главный матч четвертого тура РФПЛ.
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини выбрал на матч следующих игроков:
Лунев; Иванович, Смольников, Кришито, Маммана; Шатов, Ерохин; Кузяев, Паредес; Кокорин, Дриусси.
Состав «Спартака» выглядит так:
Ребров; Ещенко, Комбаров, Бокетти, Джикия; Самедов, Глушаков, Попов, Фернандо; Промес, Луис Адриано.
- Матч пройдет на «Санкт-Петербург Арене» в воскресенье. Начало в 20:00 (мск).
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