Спорт-Экспресс

Форвард «Зенита» Артем Дзюба не попал в основу на матч со «Спартаком»

Дзюба не попал в основу на матч со «Спартаком»
Eurosport

5 мин. назад

Стали известны составы команд на главный матч четвертого тура РФПЛ.

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини выбрал на матч следующих игроков:

Лунев; Иванович, Смольников, Кришито, Маммана; Шатов, Ерохин; Кузяев, Паредес; Кокорин, Дриусси.

Состав «Спартака» выглядит так:

Ребров; Ещенко, Комбаров, Бокетти, Джикия; Самедов, Глушаков, Попов, Фернандо; Промес, Луис Адриано.

  • Матч пройдет на «Санкт-Петербург Арене» в воскресенье. Начало в 20:00 (мск).

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