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«Это было крутое party». Александр Кержаков не сдержал слез, прощаясь с футболом и «Зенитом»
Болельщики «Зенита» проводили лучшего бомбардира в истории команды перед матчем со «Спартаком».
«Спасибо вам большое, что вы пришли сегодня. Я обращаюсь к каждому из вас. Только благодаря вам, и, конечно, своим партнерам, я стал футболистом.
Благодаря вашей поддержке, каждый год, играл я или не играл, я всегда ощущал, что я нужен команде, что я нужен болельщикам. Поверьте, я старался платить вам той же монетой. Мне кажется, у меня немного получилось.
Я буду ходить на все матчи, если такой поддержки как сегодня не будет, я буду сильно расстроен. Я вас очень люблю. «Зенит» – чемпион», – сказал Кержаков, обращаясь к болельщикам.
«Зенит» подготовил к церемонии прощания с Кержаковым ролик с нарезкой самых ярких моментов его выступления за клуб.
- Кержаков объявил о завершении карьеры после окончания сезона-2016/17. Нападающий был назначен на должность координатора юношеских команд системы «Зенита».
- Кержаков забил 162 мяча в 386 матчах за «Зенит».
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