Самый крутой стадион России «Крестовский» забыл, что у него есть крыша и получил град
Не очень вовремя.
Раздвижная крыша стадиона «Санкт-Петербург» была закрыта с утра в воскресенье. Перед матчем со «Спартаком» работники стадиона открыли крышу, после чего начался сильный ливень с градом.
На все есть причины.
Внутри арены было не круто.
- Матч четвертого тура РФПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» начался в 20:00 по московскому времени.
- Петербуржцы одержали 3 победы в трех стартовых турах. У красно-белых 5 очков.
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