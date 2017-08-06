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Самый крутой стадион России «Крестовский» забыл, что у него есть крыша и получил град

Самый крутой стадион России забыл, что у него есть крыша и получил град
Eurosport

8 мин. назадОбновлено Только что

Не очень вовремя.

Раздвижная крыша стадиона «Санкт-Петербург» была закрыта с утра в воскресенье. Перед матчем со «Спартаком» работники стадиона открыли крышу, после чего начался сильный ливень с градом.

На все есть причины.

Внутри арены было не круто.

  • Матч четвертого тура РФПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» начался в 20:00 по московскому времени.
  • Петербуржцы одержали 3 победы в трех стартовых турах. У красно-белых 5 очков.

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