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Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера: «Лучше один раз проиграть 0:5, чем 5 раз по 0:1»

Каррера: «Лучше один раз проиграть 0:5, чем 5 раз по 0:1»
Р-Спорт

11 мин. назад

Логично.

«Я предпочитаю проиграть один раз со счетом 0:5, чем пять раз по 0:1. Когда тебе забивают пять голов, надо задуматься и сделать выводы, чтобы такое больше не повторилось.

Ставлю ли я крест на Реброве после его ошибки? Нет. Не ошибается только тот, кто не играет в футбол. Кто играет, имеет право на ошибку. Думаю, мы играли хорошо в первом тайме, но мы совершили две ошибки, чем воспользовался «Зенит», – сказал Каррера.

  • «Спартак» в матче четвертого тура РФПЛ проиграл «Зениту» со счетом 1:5.
  • Петербуржцы возглавили турнирную таблицу с 12 очками. Красно-белые занимают десятое место с пятью баллами.

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