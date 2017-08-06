Перышко под ребрышко. «Зенит» уже не остановить

Что смешнее всего говорит о матче «Зенита» со «Спартаком» – жесткий привоз Фернандо. Всю неделю диванные эксперты, бывшие футболисты, телекомментаторы и просто фаны голосили – на «Крестовском» все решится в битве двух центрбеков, Паредеса и Фернандо. Тезис был логичным: вокруг этих парней строится игра «Зенита» и сложилась игра «Спартака», так что любой фэйл кого-то из них вскроет матч скальпелем.

Встреча стартовала так, как себе ее представляли – большое владение мячом «Зенита», контратаки «Спартака» и очень много плотной борьбы в центре. Если с первыми двумя пунктами все понятно, команды так играют со старта сезона, то душные стыки пришли вместе с тренерами. В Италии нереальная школа коучей, поэтому Манчини с Каррерой понимали, как важно вязать соперника в середине.

Только лучше получалось у Роберто. Паредес делал абсолютно все, что хотел, а Кокорин с Дриусси заполняли свободные зоны именно так, как требовалось. Возрождение Коко, о котором говорят все громче, не состоялось бы без четкой игры полузащиты. Ни один из голов русского форварда не был результатом индивидуальной игры, Александр превратился в нож, которым перерезают горло – без указания мозга и остальных частей тела лезвие не воткнуть в плоть.

Если пересмотреть первый гол «Зенита», то заметно, что он начался с бешеного объема работы Кузяева. Это прессинг Далера привел к глупой скидке Фернандо, и это такого скилла не хватало полузащите «Спартака» в Санкт-Петербурге. Такой игрок был очень нужен и Луческу в конце прошлого сезона, команда пропускала неочевидные мячи как раз из-за несобранности опорной зоны. Внезапный трансфер из «Ахмата» подсветил плюсы Кузяева и его полезность системе. Теперь о Далере говорят как о кандидате в сборную, а треугольник из него, Паредеса и Ерохина легко перемалывает чемпионов страны.

У красно-белых не сработал ни один план на игру. Важный маркер бессилия: дальние удары Промеса. Когда защита не пускает Куинси в штрафную и заставляет его бить из-за пределов коробки, это показывает ее силу и собранность. Да, «Спартак» нанес больше ударов по воротам, чем «Зенит», но можно ли вспомнить хоть один турбомомент гостей? Горячее всего в штрафной питерцев было, когда фанаты кинули петарду к ногам Лунева, а Луис Адриано прочитил ТТД, когда прибежал на тушение.

Скорости «Зенита» были слишком хороши, чтобы с ними справиться. Второй гол Ерохина под конец тайма вышел очень сочным – передачи шли куда надо, люди бежали в нужном направлении, а ноги несли их на нужной передаче. Красота.

Это прибило Массимо Карреру, который ничего не поменял в перерыве – по его задумке, «Спартак» и должен был отдавать середину, а нападение как-нибудь справилось бы. Но Ребров еще до конца часа игрового времени схватил четыре, а единственный мяч «Зенит» пропустил из-за защитника, незнакомого с дриблингом Промеса.

Московский клуб тотально не готов к Лиге чемпионов. Нужно лишь верить, что Каррера подводит футболистов к сентябрю, чтобы включить режим зверя перед английскими или испанскими топами. Движение и особенно психология сейчас на нуле, от позора спасут только шальные дальние гвозди Глушакова. Даже Артем Ребров не нацеловал штанги на жуткие привозы. Фаны спишут гол Кришито на рикошет, но так нервничать и психовать при обычном кроссе точно нельзя.

Зато у «Зенита» все хорошо. Питерцы в энергосберегающем режиме проходят простых соперников и с рыком проносятся мимо тех, кого нужно бояться. При слабом старте ЦСКА и «Спартака» им больше некого бояться, а в Семина и «Локомотив» верят только сектанты. Осталось добавить сыгранности в центре обороны и расправиться с Дзюбой – мариновать его на скамейке нельзя, а зарплату в 3,3 млн евро потянут только в Тарасовке и Краснодаре. Ситуация с мощным страйкером понятна: в эту схему Манчини для него элементарно нет места. Дриусси и Кокорин творят чудеса, ломать 4-2-3-1 ради большого форварда глупо, а для скамейки и навалов подойдет более бюджетный вариант.

«Спартак» стал первым чемпионом, кто получил в русской лиге пять мячей. Если это утешит фанатов, то такой «Зенит» не остановит уже никто.

«Зенит» – «Спартак» – 5:1

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