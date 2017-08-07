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Миллер: «Поздравляю многомиллионную армию фанатов «Зенита» с победой на самой современной арене»
Председатель правления «Газпрома» знает толк в гиперболах.
«Поздравляю многомиллионную армию болельщиков санкт-петербургского «Зенита» с чемпионской игрой. На самой современной арене страны в очень современном стиле команда одержала яркую победу над принципиальным соперником. «Зенит» – чемпион», – цитирует Алексея Миллера официальный сайт «Зенита».
- «Зенит» в матче четвертого тура РФПЛ разгромил дома «Спартак» со счетом 5:1.
- Петербуржцы возглавили турнирную таблицу с 12 очками. Красно-белые занимают десятое место с пятью баллами.
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