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«Я никогда не устану повторять». Александр Кокорин отпраздновал в инстаграме разгром «Спартака»
Кажется, футболист что-то не дописал, но это неточно.
6 августа «Зенит» разгромил дома «Спартак» со счетом 5:1, а начало унижению чемпионов России на 36-й минуте Александр Кокорин. После игры бомбардир питерской команды поблагодарил команду и болельщиков в инстаграме: «Спасибо за этот вечер».
При этом Кокорин поставил в конце поста хэштег «Я никогда не устану повторять», который, возможно, ничего и не значит.
- Кокорин забил 4 гола в 6 официальных матчах сезона-2016/17.
- «Зенит» выиграл все 4 стартовых тура РФПЛ и расположился на первом месте вместе с «Локомотивом».
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