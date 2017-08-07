Питерские фанаты напали на экс-игрока «Зенита» Александра Панова, надевшего шарф «Спартака»
Питерцы считают бывшего футболиста предателем.
Бывший футболист сборной России Александр Панов подвергся нападению в Санкт-Петербурге со стороны фанатов «Зенита». После окончания карьеры воспитанник питерского клуба открыто проявлял симпатии к «Спартаку» и пришел на воскресный матч четвертого тура в символике красно-белых.
Болельщики отреагировали на поведения Панова весьма агрессивно, призвали его продать квартиру и валить из города. В Александра бросили посторонний предмет и толкнули его в спину, осыпая оскорблениями.
Видео нападения можно посмотреть здесь и здесь. Присутствует ненормативная лексика.
- Панов – воспитанник «Зенита». За основу петербургского клуба он выступал в 1994, 1997-00 и 2006-08 годах.
- Александр знаменит дублем в ворота сборной Франции в отборочном матче Евро-2000 (3:2). На тот момент «трехцветные» были действующими чемпионами мира и не проигрывали на протяжении полутора лет.
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