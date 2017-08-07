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КДК РФС может оштрафовать за неправильный выход игроков из автобуса еще и «Амкар»

КДК РФС может оштрафовать за неправильный выход игроков из автобуса еще и «Амкар»
Eurosport

14 мин. назад

Горький опыт тульского «Арсенала» ничему не научил пермяков.

Пермскому клубу грозят санкции по итогам матча 4-го тура РФПЛ.

«По матчу «Динамо» – «Амкар» мы рассмотрим, как футболисты «Амкара» выходили из автобуса из двух дверей. Также рассмотрим скандирование болельщиками «Динамо» нецензурных выражений», – заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц «Чемпионату».

  • «Амкар» крупно проиграл «Динамо» (0:3).
  • Технический регламент предписывает футболистам выходить из клубного автобуса через переднюю дверь с интервалом в 3-5 секунд.
  • Ранее за нарушение этого пункта дважды был оштрафован «Арсенал».

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(фото: официальный сайт «Амкара»)

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