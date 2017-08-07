Eurosport
Фанаты «Спартака» устроили драку с полицейскими в подтрибунном помещении «Крестовского»
Придется выложить пару миллиардов на восстановление.
Болельщики «Спартака» устроили лютые беспорядки в подтрибунном помещении «Санкт-Петербург Арены» во время матча с «Зенитом».
На выложенном в интернет ролике красно-белые бесцельно расходуют воду из пожарного шланга и таранят ворота морозильным ларем. Видео содержит ненормативную лексику.
На другом видео запечатлен момент появления сотрудников правопорядка. Полицейские тоже вели себя довольно агрессивно и не стеснялись пускать в ход кулаки и дубинки.
- «Спартак» крупно проиграл «Зениту» со счетом 1:5 и опустился на десятую строчку.
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