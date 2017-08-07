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Александр Панов – о нападении фанатов «Зенита»: «Кто будет обижаться на быдло?»

Панов – о нападении фанатов «Зенита»: «Кто будет обижаться на быдло?»
Eurosport

10 мин. назад

Легенда не обижается и обращаться в полицию не намерен.

«Ничего такого не было. После матча все было нормально, я спокойно доехал до дома. Все в какой-то степени корректно, просто были нюансы.

Оскорбления? Это да, было. Меня пару раз оскорбили, облили пивом, но ничего страшного. Полиция хорошо сработала, поэтому все было нормально.

Не собираюсь ли подавать заявление в полицию? Нет. Я не обижаюсь. Кто будет обижаться на быдло? Я больше расстроен тем, как сыграл «Спартак». Остальное – мелочи жизни.

Большая часть людей все равно нормальная. Мы фотографировались, я давал автографы. Нормальные люди с пониманием относятся, а те, кто нет, – у них свои проблемы», – сказал Александр Панов «СЭ».

  • «Спартак» крупно проиграл «Зениту» со счетом 1:5.
  • По окончании матча экс-форвард «сине-бело-голубых» Панов, который после завершения карьеры начала переживать за «Спартак», подвергся нападению питерских болельщиков.

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(фото:
Александра Панова)

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