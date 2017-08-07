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Calciomercato: «Лацио» хочет приобрести вратаря «Зенита» Юрия Лодыгина
Римлянам глянулся российский рынок.
Вратарь «Зенита» и сборной России Юрий Лодыгин стал ключевой трансферной целью «Лацио» на лето-2017. Римляне видят в нем кипера, который бы составил конкуренцию основному стражу ворот Томасу Стракоше, передает Calciomercato.it.
- 27-летний Лодыгин провел все 4 матча РФПЛ-2016/17 на скамейке запасных, за спиной Андрея Лунева.
- Transfermarkt оценивает Юрия в 3,5 млн евро.
- Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини в прошлом выступал и тренировал «Лацио».
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