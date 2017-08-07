Гендир СКА – о поле, на котором можно нырять с аквалангом: «Не вижу причин для переноса матча»

Представитель хабаровчан Олег Флегонтов прокомментировал состояние поля, газон которого ушел под воду после ливня в понедельник.

«Ливень – обычный природный катаклизм. В соседнем Приморском крае затопило даже город, а потом циклон потихоньку пришел к нам. Но сейчас уже дождь прекратился, и я никаких проблем не вижу.

До завтрашнего дня вода сойдет, и никаких проблем не будет. Перенос матча? У нас очень хороший дренаж и отличное новое поле. Поэтому не вижу никаких проблем», – заявил Флегонтов «СЭ».

8 августа плавать в гости к СКА приедет «Анжи».

После четырех туров СКА не набрал ни одного очка и делит последнее место с «Амкаром».

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме