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Гендир СКА – о поле, на котором можно нырять с аквалангом: «Не вижу причин для переноса матча»

Гендир СКА – о поле, на котором можно нырять с аквалангом: «Не вижу причин для переноса матча»
Eurosport

47 мин. назад

Игрокам «Анжи» придется заменить бутсы на ласты.

Представитель хабаровчан Олег Флегонтов прокомментировал состояние поля, газон которого ушел под воду после ливня в понедельник.

«Ливень – обычный природный катаклизм. В соседнем Приморском крае затопило даже город, а потом циклон потихоньку пришел к нам. Но сейчас уже дождь прекратился, и я никаких проблем не вижу.

До завтрашнего дня вода сойдет, и никаких проблем не будет. Перенос матча? У нас очень хороший дренаж и отличное новое поле. Поэтому не вижу никаких проблем», – заявил Флегонтов «СЭ».

  • 8 августа плавать в гости к СКА приедет «Анжи».
  • После четырех туров СКА не набрал ни одного очка и делит последнее место с «Амкаром».

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