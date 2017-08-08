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Fox Sports: «Спартак» готов заплатить рекордные для клуба 20 миллионов евро за Эсекиэля Гарая

Fox Sports: «Спартак» готов заплатить рекордные для клуба 20 миллионов евро за Гарая
Eurosport

30 мин. назадОбновлено 28 мин. назад

Защитник «Валенсии» может вернуться в РФПЛ.

Чемпионы России намерены укрепить линию обороны. Шорт-лист москвичей возглавляет экс-защитник «Зенита» Эсекиэль Гарай, выступающий за «Валенсию».

По информации Fox Sports, красно-белые готовы заплатить за 30-летнего аргентинца 20 млн евро. Помимо «Спартака» Гараем интересуется «Ювентус».

Ранее сообщалось, что защитник намерен покинуть «Валенсию».

  • Гарай стал игроком испанского клуба после перехода из «Зенита» летом 2016 года.
  • Защитник покинул РФПЛ по личным обстоятельствам.
  • Transfermarkt оценивает Эсекиэля в 15 млн евро.
  • Самый дорогой трансфер «Спартака» – переход полузащитника «Сампдории» Фернандо летом 2016 года за 12,5 млн евро.

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