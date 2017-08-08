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Fox Sports: «Спартак» готов заплатить рекордные для клуба 20 миллионов евро за Эсекиэля Гарая
Защитник «Валенсии» может вернуться в РФПЛ.
Чемпионы России намерены укрепить линию обороны. Шорт-лист москвичей возглавляет экс-защитник «Зенита» Эсекиэль Гарай, выступающий за «Валенсию».
По информации Fox Sports, красно-белые готовы заплатить за 30-летнего аргентинца 20 млн евро. Помимо «Спартака» Гараем интересуется «Ювентус».
Ранее сообщалось, что защитник намерен покинуть «Валенсию».
- Гарай стал игроком испанского клуба после перехода из «Зенита» летом 2016 года.
- Защитник покинул РФПЛ по личным обстоятельствам.
- Transfermarkt оценивает Эсекиэля в 15 млн евро.
- Самый дорогой трансфер «Спартака» – переход полузащитника «Сампдории» Фернандо летом 2016 года за 12,5 млн евро.
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