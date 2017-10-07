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Умер спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания

Умер Константин Сарсания
Eurosport

19 ч. назад

Горе в петербургской семье.

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания скоропостижно скончался на 50-м году жизни в одной из больниц Москвы.

По информации «БИЗНЕС Online», у 49-летнего функционера оторвался тромб.

«Константин Сарсания запомнится всем, кто его знал, как открытый, позитивный и дружелюбный собеседник, большой профессионал и отличный человек. «Зенит» выражает соболезнования родным и близким Константина Сарсании», – говорится в заявлении петербургского клуба.

  • В качестве футболиста Сарсания выступал в первой и второй лигах СССР, играл за французские клубы «Ланс», «Дюнкерк» и «Армантьер».
  • В 2006 году Сарсания был приглашен в «Зенит» на должность спортивного директора, а с 2008 года занимал роль советника президента клуба по вопросам трансферной и селекционной политики.
  • В мае 2017 года Сарсания вернулся в «Зенит» после работы в РФС и литовском «Атлантасе».

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