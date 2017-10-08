«Позор российского футбола». Комментатор отказался продолжать работу из-за произвола судьи

Матч первенства ПФЛ в зоне «Запад» между владимирским «Торпедо» и ивановским «Текстильщиком» запомнился странным судейством Петра Мирошниченко.

На 65-й минуте судья не назначил пенальти в ворота «Текстильщика» за явное нарушение вратаря гостей в пределах штрафной, а следом проглядел игру рукой у защитника.

После второго спорного решения комментатор матча, пресс-атташе «Торпедо» Владимир Никольский отказался продолжать работу.

Недовольство судейством выразил и экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин.

Матч завершился ничейным результатом – 1:1.

«Торпедо» занимает шестое место, «Текстильщик» – третье.

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