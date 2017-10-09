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«СДЗД»: Оресте Чинквини станет новым спортивным директором «Зенита»
Итальянец придет место ушедшего из жизни Константина Сарсании.
Оресте Чинквини займет должность спортивного директора «Зенита».
По информации «Спорт День за Днем», клуб из Санкт-Петербурга рассматривал на должность Александра Кержакова, Александра Бокия и Анатолия Давыдова, но предпочел Чинквини, который занимал должность заместителя спортивного директора клуба.
- Константин Сарсания скоропостижно ушел из жизни 7 октября.
- По информации «БИЗНЕС Online», у 49-летнего функционера оторвался тромб.
- Сарсания занимал пост спортивного директора «Зенита» с лета 2017 года.
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