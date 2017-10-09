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«СДЗД»: Оресте Чинквини станет новым спортивным директором «Зенита»

«СДЗД»: Чинквини станет новым спортивным директором «Зенита»
Eurosport

6 ч. назад

Итальянец придет место ушедшего из жизни Константина Сарсании.

Оресте Чинквини займет должность спортивного директора «Зенита».

По информации «Спорт День за Днем», клуб из Санкт-Петербурга рассматривал на должность Александра Кержакова, Александра Бокия и Анатолия Давыдова, но предпочел Чинквини, который занимал должность заместителя спортивного директора клуба.

  • Константин Сарсания скоропостижно ушел из жизни 7 октября.
  • По информации «БИЗНЕС Online», у 49-летнего функционера оторвался тромб.
  • Сарсания занимал пост спортивного директора «Зенита» с лета 2017 года.

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