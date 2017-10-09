«СДЗД»: Оресте Чинквини станет новым спортивным директором «Зенита»

Оресте Чинквини займет должность спортивного директора «Зенита».

По информации «Спорт День за Днем», клуб из Санкт-Петербурга рассматривал на должность Александра Кержакова, Александра Бокия и Анатолия Давыдова, но предпочел Чинквини, который занимал должность заместителя спортивного директора клуба.

Константин Сарсания скоропостижно ушел из жизни 7 октября.

По информации «БИЗНЕС Online», у 49-летнего функционера оторвался тромб.

Сарсания занимал пост спортивного директора «Зенита» с лета 2017 года.

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