«Не ожидал от вас». Как и почему загибается карьера игрока «Краснодара» Павла Мамаева

Весной 2016-го в России не было плеймейкера круче Павла Мамаева – он играл даже продуктивнее, чем Рамзан Кадыров в товарищеских матчах. По тому шикарному отрезку наконец стало понятно, за что сэр Алекс Фергюсон хотел пригласить парня в «МЮ» – прежде новость об интересе «дьяволов» казалась плодом чьей-то деменции.

Павел реально выдавал гениальные матчи, его ассисты разлетались, как политическая агитация за пару дней до выборов. Он пасовал с флангов и с центральной линии, скидывал головой и пробрасывал пяткой, навешивал в касание и после обработки – в общем, вышел на тот уровень, где светятся неоновые вывески с одной фразой: «Пора валить из России».

прошло всего полтора года. Парень, чувствовавший Смолова так, словно тот проглотил GPS-датчик, превратился в предельно тусклого, заурядного и хмурого полузащитника. Сейчас уже тяжело поверить, что с техпрошло всего полтора года. Парень, чувствовавший Смолова так, словно тот проглотил GPS-датчик, превратился в предельно тусклого, заурядного и хмурого полузащитника.

Все началось еще на Евро-2016. Роман Широков потроллил Дениса Глушакова в тренажерном зале, будущий чемпион России забомбил и полез с кулаками, а Мамаев рванул растаскивать. Итог – разбитая (по касательной) бровь Павла и навязчивый инсайд о том, что полузащитник «Краснодара» выхватил от ветеранов.

Потом был великий пост в инстаграме про говно в комментариях. Затем – эпическая туса в Монте-Карло. Мамаев сначала не врубился, что проще публично извиниться, и отказался просить прощения.

После этого он все же покаялся перед фанатами, но выглядел как человек, изменивший собственным принципам. «Мамаев достал Галицкого», – так эту ситуацию прокомментировал агент Алексей Сафонов. Тогда же появилась информация, что на Павла претендует «Зенит», но питерцев якобы отпугнул запрос игрока – 2.5 млн евро в год.

Дальше Мамаев получил две травмы, пропустил 30 матчей и скис. В декабре 2016-го бывший тренер «Краснодара» Олег Кононов пришел на радио и деликатно заметил, что Павел так и не пришел в себя после сюжета с Монте-Карло. Вместо того, чтобы проглотить эту фразу и пообещать себе доказать, что коуч ошибся, Мамаев залип в твиттер и написал: «Олег Георгиевич, не ожидал от вас». Драматичности твиту добавило многоточие – наверное, так полузащитник продемонстрировал, что обиделся действительно сильно.

Конечно, ему нужно было не расстраиваться из-за аккуратной критики, а вкалывать. Но в тот момент Павел грелся на Мальдивах, поэтому отреагировал только в соцсетях. Все, что происходило с полузащитником дальше, подтвердило: дипломатичный Кононов, чуть ли не первый раз в жизни хлестнувший кого-то публично, был прав.

Плеймейкер так и не очнулся после скандала: наоборот, сник еще сильнее. Сейчас на профиль «Краснодара» на WhoScored откровенно больно смотреть. Окончательно раскрывшийся Федор Смолов – номер один и по голам, и по средней оценке. Его друг Павел Мамаев – четвертый с конца в этом рейтинге. Ниже него только Магомед Сулейманов (17 лет), Андрей Иван (20 лет, суперстранный трансфер) и Алексей Грицаенко (90 минут с начала сезона).

У Мамаева нет ни голов, ни ассистов. Среднее количество передач под удар упало больше чем в два раза. Количество попыток отобрать мяч у соперников сократилось в три раза. В дриблинг Павел упорно не лезет. Его игра посерела, как панелька в клипе Хаски, – логично, что Черчесов прокинул полузащитника мимо Кубка Конфедераций и в принципе не зовет его в сборную.

Все указывает на то, что 29-летний Мамаев разочаровался то ли в себе, то ли в своей карьере. Теперь нужно лишь досидеть в «Краснодаре» до конца контракта в 2019 году, а потом спокойно перейти в клуб попроще – уже без амбиций и задач. Там можно играть на автомате, зарабатывать приличные деньги и ни о чем не беспокоиться – Галицкий надолго обеспечил Павла кэшем.

Удивляет, что на эту ситуацию никак не может повлиять Игорь Шалимов. То ли он сам не верит в бывшего лидера, то ли не знает, как его расшевелить, то ли после травм Мамаев настолько потерял в скорости и резкости, что уже не может давать результат (очень сомнительная теория).

В любом случае, карьере Павла нужен электрошокер, иначе плеймейкер отвлекается на полнейшую чушь. Например, история про то, как Мамаев назвал Родолфо из «Ахмата» обезьяной, – верх глупости, банальности и невежества. Если уж он хотел оскорбить оппонента, мог бы сделать это поизобретательнее. А лучше вообще промолчать и показать себя умным человеком.

Сейчас все идет к тому, что падение Мамаева превратится в хрестоматийное пособие по судьбе русского футболиста: считался перспективным, котировался в Европе, поздно выстрелил, громко облажался, упал, не поднялся, запомнился дерзким миллионером, который толком ничего не выиграл. Ужас.

Один из тех, кто встречался на поле с Павлом, когда тому было 13 лет, рассказывал, что Мамаев всегда умел вовремя включаться:

" Мы играли на одном минифутбольном турнире в городе Климовск. Он бегал за «Подолье», носил четки на шее, такие, которые в обтяг – смотрелось убого, но типа модно тогда было. Он играл реально лучше всех и очень грамотно расходовал энергию. Я тоже плюс-минус техничный, но дохлый. Смотрел на него, типа я его сейчас лицом отвожу по паркету, обвел сразу же, а он тупо сзади по ногам мне ка-а-а-ак врежет. И потом еще на полуспущенных раскатал всю нашу команду. "

Сейчас уже никто не светит четками на шее, а другие атрибуты крутизны у Мамаева давно есть: и тачка, и недвижимость, и заколотые рукава.

Пора прекращать рефлексию, откручивать мотивацию на максимум и возвращаться в футбол, пока не поздно. Потому что сегодняшний Павел явно не из тех, кто полетит в страстный подкат после того, как его обыграют.

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