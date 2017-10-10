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Роберто Манчини: «Зенит» купит много звезд, когда вернется в Лигу чемпионов»

Манчини: «Зенит» купит много звезд, когда вернется в Лигу чемпионов»
Eurosport

6 ч. назадОбновлено 3 ч. назад

Итальянец верит, что клуб из Санкт-Петербурга печатает деньги.

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал о планах строительработы в клубе.

«Вернувшись в «Интер» я сказал, что в будущем вновь хочу поработать за рубежом, где чувствую себя более счастливым. АПЛ – лучшая лига мира, но могу вас заверить, что «Зенит» – очень престижный клуб.

Как только мы вернемся в Лигу чемпионов, вы увидите много звезд, которые сюда приедут. Пока не знаю, горят ли они желанием переехать в Санкт-Петербург при нынешних раскладах», – сообщил Манчини Football Italia.

  • Манчини возглавил «Зенит» летом 2017 года.
  • При нем клуб лидирует в чемпионате России, опережая на 2 балла «Локомотив».
  • В Лиге Европы клуб из Санкт-Петербурга выиграл оба матча на групповой стадии.

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