«Краснодар» опробует систему видеоповторов 3 декабря в матче РФПЛ против «Ахмата»

10 специальных камер, установленных по периметру поля стадиона «Краснодара», будут отслеживать ход игры, и в случае возникновения спорных ситуаций главный арбитр прибегнет к видеопомощи (VAR).

Технологию впервые опробуют на матче 19-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и «Ахматом», сообщает официальный сайт «быков». В дальнейшем система будет использована во время ЧМ-2018.

Впервые система видеофиксации гола была опробована на Клубном чемпионате мира в Японии.

В 2017-м технология использовалась во время Кубка Конфедераций.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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