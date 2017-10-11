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«Краснодар» опробует систему видеоповторов 3 декабря в матче РФПЛ против «Ахмата»
Высокие технологии приближаются к России.
10 специальных камер, установленных по периметру поля стадиона «Краснодара», будут отслеживать ход игры, и в случае возникновения спорных ситуаций главный арбитр прибегнет к видеопомощи (VAR).
Технологию впервые опробуют на матче 19-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и «Ахматом», сообщает официальный сайт «быков». В дальнейшем система будет использована во время ЧМ-2018.
- Впервые система видеофиксации гола была опробована на Клубном чемпионате мира в Японии.
- В 2017-м технология использовалась во время Кубка Конфедераций.
- Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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