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Миодраг Божович: «Телефоны и соцсети – зло. Скоро игроки начнут отвечать на звонки во время матча»

Божович: «Телефоны и соцсети – зло. Скоро игроки начнут отвечать на звонки во время матча»
Eurosport

1 час назад

Главный тренер тульского «Арсенала» устал от современных увлечений.

Коуч «канониров» Миодраг Божович уже критиковал смартфоны и социальные сети и не изменил своей точки зрения.

«Телефоны и соцсети – зло. Но что с этим сделаешь? Мне кажется, не далек тот день, когда игроки начнут отвечать на звонки прямо на футбольном поле во время матча. Это грустная шутка, но все к этому, похоже, идет. В этом плане трудно что-то изменить. Новое поколение футболистов, другое мышление… Посмотрим, к чему это приведет.

Если парень не женат, ему нужно больше с девушками общаться, встречаться, а не сидеть только в телефонах и социальных сетях. Такие вещи, понимаете? Ходите в кинотеатры, читайте книги. Как-то так», – цитирует Божовича «Спорт-Экспресс».

  • Тульский «Арсенал» находится на 11-м месте в таблице РФПЛ с 14 очками.
  • Миодраг Божович ранее возглавлял в России «Амкар», «Москву», «Динамо», «Ростов» и «Локомотив».

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