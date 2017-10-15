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«Зенит» потерпел первое поражение в сезоне

«Зенит» потерпел первое поражение в сезоне
Eurosport

1 час назад

Обидчиком петербуржцев стал «Арсенал».

В матче 13-го тура чемпионата России «Зенит» уступил тульскому «Арсеналу» – 0:1.

Первый тайм завершился нулевой ничьей, а единственный мяч на 73-й минуте забил замбийский форвард гостей Эванс Кангва.

В активе «Зенита» осталось 28 очков, они сохранили первую строчку в РФПЛ-2017/18. Питерский клуб потерпел первое поражение в сезоне.

  • Главные преследователи петербуржцев – московский «Локомотив». У железнодорожников 26 очков в 13 матчах.
  • «Арсенал» поднялся с 12-го на 7-е место. С 17 очками туляки делят строчку с «Ахматом», «Рубином» и «Уфой».

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