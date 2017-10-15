Eurosport
10 покупок, которые сделают «Зенит» чемпионом
После этого шопинга титул никуда не денется от петербуржского клуба.
Сергей Лапочкин
Сергей Иванов
Виталий Мешков
Алексей Сухой
Алексей Матюнин
Владислав Безбородов
Михаил Вилков
Роман Галимов
Алексей Еськов
Алексей Николаев
- «Зенит» впервые проиграл в чемпионате России-2017/18.
- У петербургского клуба по ходу матча отменили два мяча из-за офсайда.
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