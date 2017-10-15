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10 покупок, которые сделают «Зенит» чемпионом

10 покупок, которые сделают «Зенит» чемпионом
Данил Тармасинов

48 мин. назад

После этого шопинга титул никуда не денется от петербуржского клуба.

Сергей Лапочкин

Сергей Лапочкин

Сергей Иванов

Сергей Иванов

Виталий Мешков

Виталий Мешков

Алексей Сухой

Алексей Сухой

Алексей Матюнин

Алексей Матюнин

Владислав Безбородов

Владислав Безбородов

Михаил Вилков

Михаил Вилков

Роман Галимов

Роман Галимов

Алексей Еськов

Алексей Еськов

Алексей Николаев

Алексей Николаев

«Зенит» – «Арсенал» – 0:1

  • «Зенит» впервые проиграл в чемпионате России-2017/18.
  • У петербургского клуба по ходу матча отменили два мяча из-за офсайда.

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