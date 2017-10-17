Eurosport
Трогательная реакция девочки на игру «Краснодара», после которой «быки» не должны проигрывать вообще
Юная болельщица отдала игре все эмоции.
Серия «Краснодара» из четырех поражений подряд повергла болельщиков команды в уныние. Среди тех, кто увидел очередное фиаско «быков» своими глазами оказалась юная болельщица Катя. Девочка не сдержала слез, наблюдая, как «Краснодар» летит ЦСКА.
- После победы в 10-м туре над «Анжи» (5:1) «Краснодар» проиграл в Кубке России «Томи» (1:2) и потерпел 3 поражения в РФПЛ: от «Зенита» (0:2), «Арсенала» (0:1) и ЦСКА (0:1).
- «Быки» занимают четвертое место в РФПЛ с 21 очком в 13 турах.
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