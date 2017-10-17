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Трогательная реакция девочки на игру «Краснодара», после которой «быки» не должны проигрывать вообще

Трогательная реакция девочки на игру «Краснодара», после которой «быки» не должны проигрывать вообще
Eurosport

25 мин. назад

Юная болельщица отдала игре все эмоции.

Серия «Краснодара» из четырех поражений подряд повергла болельщиков команды в уныние. Среди тех, кто увидел очередное фиаско «быков» своими глазами оказалась юная болельщица Катя. Девочка не сдержала слез, наблюдая, как «Краснодар» летит ЦСКА.

  • После победы в 10-м туре над «Анжи» (5:1) «Краснодар» проиграл в Кубке России «Томи» (1:2) и потерпел 3 поражения в РФПЛ: от «Зенита» (0:2), «Арсенала» (0:1) и ЦСКА (0:1).
  • «Быки» занимают четвертое место в РФПЛ с 21 очком в 13 турах.

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