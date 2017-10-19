Игрок ЦСКА Александр Головин по обводкам за матч в топ-6 лиг уступает только Лео Месси и Неймару

Полузащитник ЦСКА Александр Головин входит в тройку лучших дриблеров топ-6 лиг Европы. В среднем за игру армеец выполняет 7,6 обводки.

Круче Александра в Европе только Лионель Месси и Неймар: у аргентинца 7,7 обводок, у бразильца – 7,9.

В матче против «Базеля» Головин успешно пошел в обводку 7 раз из 8.

На счету 21-летнего полузащитника 2 гола и 2 ассиста в 19 играх сезона-2017/18.

Transfermarkt оценивает Александра в 8 млн евро.

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