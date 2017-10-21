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«А чего, так можно было?» «Амкар» затроллил «Севилью» после ничьей со «Спартаком»

«А чего, так можно было?» «Амкар» затроллил «Севилью» после ничьей со «Спартаком»
Eurosport

1 час назадИзменено 18 мин. назад

Клуб с Урала набрал очко. А чего добились испанцы?

«Амкар» поделил очки со «Спартаком» в 14-м туре РФПЛ (0:0). После игры твиттер пермяков с издевкой обратился к «Севилье», которая на неделе уступила красно-белым 1:5 во встрече Лиги чемпионов.

«Севилья», посмотрев матч «Спартак» – «Амкар»: «А чего, так можно было?» – написали пермяки.

  • «Амкар» набрал очки в матче против «Спартака» впервые с 2014 года.
  • «Севилья» после встречи со «Спартаком» в кризисе: в девятом туре «нервионцы» снова влетели в четыре мяча, но уже «Валенсии» (0:4).

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