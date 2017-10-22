ЦСКА и «Зенит» сыграли нулевую ничью

ЦСКА был намного интереснее впереди в первой половине и только чудо и Лунев спасли «Зенит» от пропущенного мяча. Сами питерцы судорожно отбивались и ни разу не пробили в створ.

Вторый тайм прошел уже с перевесом «Зенита», но голов тоже не принес. Армейцы давили со стандартов и подали 11 корнеров, но конвертировать их в голы не сумели.

Команды на двоих набрали 10 желтых карточек и еще пару картонов недополучили. Игра запомнится скорее обилием стычек и потасовок, чем опасными моментами.

«Зенит» сохранил первую строчку в таблице с 29 очками. ЦСКА расположился на третьей позиции с 25 баллами.

«Зенит» не победил в чемпионате в третий раз подряд.

Следующий матч армейцы проведут 27 октября против тульского «Арсенала». Начало в 19:30 по Москве.

Питерцы примут «Локомотив» 29 октября в 16:30 по московскому времени.

Все новости чемпионата России

Таблица РФПЛ