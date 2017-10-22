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Игрок «Анжи» попросил у судьи зафиксировать офсайд у партнера, но тот не послушал и засчитал гол
У Сергея Брызгалова случилось обострение чувства справедливости.
«Анжи» в воскресенье сыграл с «Арсеналом» в матче 14-го тура чемпионата России.
На 63-й минуте игрок «Анжи» Аяз Гулиев забил гол из офсайда, на что обратил внимание судьи его партнер по команде Сергей Брызгалов. Боковой арбитр не поднял флажок и главный судья встречи Владисла Безбородов засчитал гол.
- «Анжи» одержал победу со счетом 3:2.
- Махачкалинцы догнали в таблице «СКА Хабаровск», набрав 12 очков, и делят с хабаровчанами 15-е место.
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