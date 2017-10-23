Eurosport
«Урал» – о матче ЦСКА – «Зенит»: «Приятно, когда конкуренты теряют очки»
Екатеринбуржцы поднялись на четвертое место в таблице.
После 14-го тура РФПЛ «Урал» обнаружил себя в зоне еврокубков и задумался о высоком.
Екатеринбуржцы в ответ на твит РФПЛ со счетом матча ЦСКА и «Зенита» написали: «Приятно, когда конкуренты теряют очки».
- Матч между ЦСКА и «Зенитом» завершился нулевой ничьей.
- «Урал» занимает четвертую строчку в РФПЛ, отставая от армейцев на 3 очка и от петербуржцев на 7 баллов.
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