Eurosport

«Урал» – о матче ЦСКА – «Зенит»: «Приятно, когда конкуренты теряют очки»

«Урал» – о матче ЦСКА – «Зенит»: «Приятно, когда конкуренты теряют очки»
Eurosport

1 час назад

Екатеринбуржцы поднялись на четвертое место в таблице.

После 14-го тура РФПЛ «Урал» обнаружил себя в зоне еврокубков и задумался о высоком.

Екатеринбуржцы в ответ на твит РФПЛ со счетом матча ЦСКА и «Зенита» написали: «Приятно, когда конкуренты теряют очки».

  • Матч между ЦСКА и «Зенитом» завершился нулевой ничьей.
  • «Урал» занимает четвертую строчку в РФПЛ, отставая от армейцев на 3 очка и от петербуржцев на 7 баллов.

Еще больше футбола на нашем канале в YouTube

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - 12 штрафных минут Кросби, мегасэйв Василевского и преступления Кучерова против «пингвинов»

03:33
Популярные видео
Ронни добил Макгилла серией в 133 очка и вышел в финал
4 409 просмотровВчера в 00:32
«Фила» казнила «Эдмонтон» за 2 минуты до конца третьего периода
 441 просмотров14 ч
А еще вам может понравиться