«Урал» – о матче ЦСКА – «Зенит»: «Приятно, когда конкуренты теряют очки»

После 14-го тура РФПЛ «Урал» обнаружил себя в зоне еврокубков и задумался о высоком.

Екатеринбуржцы в ответ на твит РФПЛ со счетом матча ЦСКА и «Зенита» написали: «Приятно, когда конкуренты теряют очки».

Матч между ЦСКА и «Зенитом» завершился нулевой ничьей.

«Урал» занимает четвертую строчку в РФПЛ, отставая от армейцев на 3 очка и от петербуржцев на 7 баллов.

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