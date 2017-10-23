«Кавказский узел»: власти Чечни пригрозили студентам отчислением за неявку на матч «Ахмат» – «Анжи»

Власти Чечни пошли на крайние меры для обеспечения аншлага на матче 15-го тура РФПЛ «Ахмат» – «Анжи».

Под угрозой увольнений ректорам вузов и отчислений учащимся приказано обеспечить стопроцентную явку. Как рассказал работник Минобразования республики Вахид, местные власти без труда могут выяснить, студенты каких учреждений не были на матче.

«Каждому вузу, техникуму отводится определенный сектор и определенное количество мест. Карта распределения мест составляется в городской мэрии.

Поэтому достаточно свериться с ней, чтобы увидеть, в каком именно секторе не были заполнены трибуны. «Ахмат-арена» вмещает 30 тысяч человек, так что людей должны выделять не только вузы и ссузы, но и все министерства, ведомства, организации и предприятия», – сообщил Вахид «Кавказскому узлу».

Опасения за посещаемость возникли после слабых результатов грозненской команды и растущего недовольства болельщиков.

Матч «Ахмат» – «Анжи» состоится 30 октября.

Грозненцы занимают 10-е место, махачкалинцы – 15-е.

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(фото: официальный сайт «Ахмата»)