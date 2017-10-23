Болельщик «Локомотива» упал с трибуны в матче с «Краснодаром»

Болельщик с признаками алкогольного опьянения и с голым торсом в середине первого тайма случайно перевернулся через ограждение и упал.

Ему на помощь пришли сотрудники стадиона и врачи. Через некоторое время его доставили в машину скорой помощи и отвезли в больницу. Все это время болельщик находился в сознании, сообщает ТАСС.

Железнодорожники в случае победы выйдут на первое место.

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