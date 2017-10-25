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RNS: на «Санкт-Петербург Арене» установили защиту от бакланов
Птичьему произволу конец.
Власти Санкт-Петербурга установили на стадионе на Крестовском острове специальную защиту от птиц.
«Механическая система защиты представляет собой стальные струны, натянутые на высоте 10-15 см от защищаемой поверхности покрытия и расположенные таким способом, чтобы не дать птицам сесть на поверхность кровли стадиона.
В настоящее время указанное техническое решение реализовано в полном объеме», – сказал RNS первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Петербурга Николай Растворцев.
- В августе вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин посетовал, что протечка крыши «Крестовского» вызвана бакланами, которые клювами протыкают пленку кровли.
- «Санкт-Петербург Арена», десятилетнее сооружение которой обошлось более, чем в 43 млрд рублей, примет 7 игр ЧМ-2018, включая полуфинал и матч за бронзу.
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