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RNS: на «Санкт-Петербург Арене» установили защиту от бакланов

RNS: на «Санкт-Петербург Арене» установили защиту от бакланов
Eurosport

50 мин. назад

Птичьему произволу конец.

Власти Санкт-Петербурга установили на стадионе на Крестовском острове специальную защиту от птиц.

«Механическая система защиты представляет собой стальные струны, натянутые на высоте 10-15 см от защищаемой поверхности покрытия и расположенные таким способом, чтобы не дать птицам сесть на поверхность кровли стадиона.

В настоящее время указанное техническое решение реализовано в полном объеме», – сказал RNS первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Петербурга Николай Растворцев.

  • В августе вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин посетовал, что протечка крыши «Крестовского» вызвана бакланами, которые клювами протыкают пленку кровли.
  • «Санкт-Петербург Арена», десятилетнее сооружение которой обошлось более, чем в 43 млрд рублей, примет 7 игр ЧМ-2018, включая полуфинал и матч за бронзу.

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