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Форвард «Зенита» Александр Кокорин: «Не делаю тату, потому что тогда нельзя будет быть донором»
Лучший бомбардир РФПЛ берет пример с Криштиану Роналду.
Кокорин ответил на вопрос, почему у него нет ни одной татуировки.
«Я слышал, что Роналду не делает татуировки, потому что в ином случае нельзя быть донором крови. Когда я это узнал, то подумал: «Как же так? А если родным потребуется твоя кровь? Это неправильно». Поэтому татуировок у меня нет», – цитирует Кокорина «Спорт-Экспресс».
- После сделанной татуировки нельзя быть донором крови около года из-за риска инфекции, которая может быть занесена во время нанесения тату.
- Кокорин лидирует в таблице бомбардиров чемпионата России с 8 голами.
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