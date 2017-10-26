Александр Григорян покинул «Арарат», проработав в клубе 2,5 месяца

В четверг Григорян покинул московский «Арарат» по собственному желанию. К ближайшим встречам команду будет готовить вице-президент и старший тренер Погос Галстян.

«Я покидаю пост главного тренера «Арарата». Дело в том, что изначально у нас была договоренность, что я помогу команде добиться результата в первом круге. Я со своей задачей справился на 100 процентов. Это можно судить по турнирной таблице, где «Арарат» уверенно лидирует с 12-очковым отрывом от ближайших преследователей. Теперь я планирую развиваться и двигаться дальше.

Благодарю футболистов, без кропотливого труда которых, успех был бы невозможен. Я всегда находил понимание и чувствовал поддержку руководства клуба. Огромное спасибо и болельщикам, которые на каждом матче горячо поддерживали меня и «Арарат». Я ухожу с чистой совестью, хорошим результатом, работа в «Арарате» была яркой и прекрасной историей», – цитирует Григоряна пресс-служба московского клуба.

Григорян возглавил «Арарат» 16 августа.

Московский клуб занимает первую строчку первенства России в группе «Центр» ПФЛ, набрав 38 очков в 14 матчах.

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