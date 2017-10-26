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«На трибунах высоко сижу и кумыс попиваю». «Уфа» выпустила кислотный клип на песню в поддержку клуба
«Салават», не отставай!
На официальном канале «Уфы» в YouTube появился клип с песней в поддержку клуба.
Главный герой ролика певец Ильнур Юламанов тренирует девушек-моделей, ест торт в компании дамы в красном платье и люто поддерживает башкирский клуб.
- Одну из главных ролей в клипе исполнила «Мисс ФК «Уфа»-2017» Алена Гаврюшина.
- «Уфа» занимает восьмое место в таблице РФПЛ.
- На счету команды 18 очков в 14 матчах.
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