«На трибунах высоко сижу и кумыс попиваю». «Уфа» выпустила кислотный клип на песню в поддержку клуба

На официальном канале «Уфы» в YouTube появился клип с песней в поддержку клуба.

Главный герой ролика певец Ильнур Юламанов тренирует девушек-моделей, ест торт в компании дамы в красном платье и люто поддерживает башкирский клуб.

Одну из главных ролей в клипе исполнила «Мисс ФК «Уфа»-2017» Алена Гаврюшина.

«Уфа» занимает восьмое место в таблице РФПЛ.

На счету команды 18 очков в 14 матчах.

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