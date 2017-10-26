Other Agency

«На трибунах высоко сижу и кумыс попиваю». «Уфа» выпустила кислотный клип на песню в поддержку клуба

«На трибунах высоко сижу и кумыс попиваю». «Уфа» выпустила кислотный клип на песню в поддержку клуба
Eurosport

43 мин. назад

«Салават», не отставай!

На официальном канале «Уфы» в YouTube появился клип с песней в поддержку клуба.

Главный герой ролика певец Ильнур Юламанов тренирует девушек-моделей, ест торт в компании дамы в красном платье и люто поддерживает башкирский клуб.

  • Одну из главных ролей в клипе исполнила «Мисс ФК «Уфа»-2017» Алена Гаврюшина.
  • «Уфа» занимает восьмое место в таблице РФПЛ.
  • На счету команды 18 очков в 14 матчах.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Крутейший штрафной в девятину и еще 4 банки в ворота бедного «Сан-Хосе»

02:41
Популярные видео
«Чикаго» и «Ред Буллз» пробили по 11 раз: кто-то забил 4, а кто-то – вообще ничего
1 055 просмотров12 ч
Игрок «Питтсбурга» снес сопернику шлем парочкой ударов и, похоже, победил в драке
5 365 просмотровВчера в 10:16
А еще вам может понравиться