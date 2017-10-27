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Пресс-атташе «Уфы» Сергей Тыртышный: «Любая новость про нас, кроме некролога – плюс»

Пресс-атташе «Уфы»: «Любая новость про нас, кроме некролога – плюс»
Eurosport

57 мин. назадИзменено 7 мин. назад

Клуб из Башкирии за любой кипиш вокруг себя.

Пресс-атташе «Уфы» Сергей Тыртышный рассказал о клипе, который клуб снял при участии «Мисс ФК «Уфа» и пухлой барышни.

«Я лично делал тизер и понимал, на что нужно сделать упор. Когда мы выпустили анонс, нас просто завалили вопросами. Мы не «Зенит» и не «Спартак», поэтому любая новость про нас, кроме некролога – плюс. Мы хотели набрать много просмотров, и у нас это получилось. У нас очень много отрицательного. Пусть люди радуются жизни и смеются друг над другом. Наше видео уже точно вошло в историю.

Мы точно будем крутить песню перед матчами. Просто у нас уже есть несколько гимнов, штук пять, наверное. Одна итальянская певица нам даже гимн записала. Поэтому мы единственный клуб в РФПЛ, у которого есть гимн на иностранном языке. Получается, «Уфа» – очень музыкальная команда», – заявил Тыртышный «Чемпионату».

  • «Уфа» занимает восьмое место в таблице РФПЛ.
  • На счету команды 18 очков в 14 матчах.

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