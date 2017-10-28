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Гилерме: «Артем Дзюба не оказался в «Локомотиве»? Слава богу»
Можно свечку поставить.
Вратарь «Локомотива» Гилерме накануне игры с «Зенитом» оценил форвардов петербургской команды.
– Дзюба мог оказаться в «Локо», но не оказался.
– Все к лучшему. Дзюба – отличный игрок, но наши нападающие сейчас хорошо играют. Слава богу, что так. Очень помогают нам.
– Кого больше опасаетесь – Дзюбу или Кокорина?
– Они разные, но оба мне нравятся. Мы ведь и в сборной много времени вместе провели. Кто будет опаснее? Посмотрим, как сыграет «Зенит». Кокорин больше двигается, Дзюбе комфортнее в штрафной.
- Матч «Зенит – «Локомотив» пройдет 29 октября. Игра начнется в 16:30 мск.
- Красно-зеленые и сине-бело-голубые с 29 очками делят лидерство в РФПЛ.
Источник: «СЭ»
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