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Гилерме: «Артем Дзюба не оказался в «Локомотиве»? Слава богу»

Гилерме: «Дзюба не оказался в «Локомотиве»? Слава богу»
Eurosport

1 час назад

Можно свечку поставить.

Вратарь «Локомотива» Гилерме накануне игры с «Зенитом» оценил форвардов петербургской команды.

– Дзюба мог оказаться в «Локо», но не оказался.

– Все к лучшему. Дзюба – отличный игрок, но наши нападающие сейчас хорошо играют. Слава богу, что так. Очень помогают нам.

– Кого больше опасаетесь – Дзюбу или Кокорина?

– Они разные, но оба мне нравятся. Мы ведь и в сборной много времени вместе провели. Кто будет опаснее? Посмотрим, как сыграет «Зенит». Кокорин больше двигается, Дзюбе комфортнее в штрафной.

  • Матч «Зенит – «Локомотив» пройдет 29 октября. Игра начнется в 16:30 мск.
  • Красно-зеленые и сине-бело-голубые с 29 очками делят лидерство в РФПЛ.

Источник: «СЭ»

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