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7 фото с матча молодежек «Амкара» и «Урала», которыми можно рекламировать фильм «Геошторм»

7 фото с матча молодежек «Амкара» и «Урала», которыми можно рекламировать фильм «Геошторм»
Eurosport

1 час назад

На Пермь обрушился сильный снегопад.

Начало встречи прошло в приемлемых погодных условиях, но затем начался сильный снегопад.

Все поле стадиона оказалось засыпано снегом, но игра продолжилась.

  • Матч завершился со счетом 5:1 в пользу пермяков.
  • Молодежка «Урала» замыкает турнирную таблицу первенства России. «Амкар» идет 13-м.

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