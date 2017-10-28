Eurosport
7 фото с матча молодежек «Амкара» и «Урала», которыми можно рекламировать фильм «Геошторм»
На Пермь обрушился сильный снегопад.
Начало встречи прошло в приемлемых погодных условиях, но затем начался сильный снегопад.
Все поле стадиона оказалось засыпано снегом, но игра продолжилась.
- Матч завершился со счетом 5:1 в пользу пермяков.
- Молодежка «Урала» замыкает турнирную таблицу первенства России. «Амкар» идет 13-м.
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