Джефферсон Фарфан дублем и ассистом казнил «Зенит» и выиграл первый круг РФПЛ для «Локомотива»

В стартовый состав «Зенита» вернулся Артем Дзюба. Питерский клуб много давил на первых минутах, но не послал мяч в сетку. В первом тайме хозяева больше били по воротам (13:1) и попадали в створ (5:1). Также сине-бело-голубые чаще владели мячом – 61% времени за первые 45 минут.

После перерыва Антон Миранчук разогнал быструю атаку «Локо», покатил пас в штрафную, Джефферсон Фарфан обошел вылетевшего на мяч Андрея Лунева и катнул в пустые ворота. На 69-й минуте «Локомотив» вновь убежал в контратаку, Фарфан получил пас на правом фланге, легко ушел от Ивановича, сместился в центр и потихоньку ударил в дальний угол.

На 71-й минуте Доменико Кришито получил вторую желтую за грубый подкат против Владислава Игнатьева и ушел с поля досрочно.

На 77-й Джефферсон Фарфан вновь вышел к воротам, выкатил в центр с левого края штрафной на пустые ворота Алексею Миранчуку, 59-й номер «Локо» не промахнулся.

3:0 – «Локомотив» победил «Зенит» и закончил первый круг лидером чемпионата. Перуанский форвард Джеффрсон Фарфан в этом матче забил два мяча и сделал результативную передачу.

«Зенит» – на втором месте с отставанием в два очка от московского клуба.

Следующий матч железнодорожники проведут дома в Лиге Европы 2 ноября в 21:00 (мск) против «Шерифа».

Сине-бело-голубые в тот же день в 23:05 (мск) сыграют на выезде с «Русенборгом».

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