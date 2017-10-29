Фанаты «Зенита» вывесили мощнейший баннер в честь отца русского футбола

Перед началом игры болельщики питерской команды растянули большой баннер, посвященный основателю российского футбола Георгию Дюперрону.

24 октября исполнилось 120 лет с первого в истории страны футбольного матча, который был проведен в Санкт-Петербурге. Команду «Кружка любителей спорта» на плац Кадетского корпуса выводил именно Дюперрон.

Дюперрон считается основателем российского футбола как спортивной игры и основателем российского Олимпийского движения.

В историю он также вошел как первый российский футбольный судья и спортивный журналист.

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