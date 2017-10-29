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Фанаты «Зенита» вывесили мощнейший баннер в честь отца русского футбола
На трибунах стадиона на Крестовском острове красуется портрет Григория Дюперрона.
Перед началом игры болельщики питерской команды растянули большой баннер, посвященный основателю российского футбола Георгию Дюперрону.
24 октября исполнилось 120 лет с первого в истории страны футбольного матча, который был проведен в Санкт-Петербурге. Команду «Кружка любителей спорта» на плац Кадетского корпуса выводил именно Дюперрон.
- Дюперрон считается основателем российского футбола как спортивной игры и основателем российского Олимпийского движения.
- В историю он также вошел как первый российский футбольный судья и спортивный журналист.
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