From Official Website

Фанаты «Зенита» вывесили мощнейший баннер в честь отца русского футбола

Фанаты «Зенита» вывесили мощнейший баннер в честь отца русского футбола
Eurosport

11 мин. назад

На трибунах стадиона на Крестовском острове красуется портрет Григория Дюперрона.

Перед началом игры болельщики питерской команды растянули большой баннер, посвященный основателю российского футбола Георгию Дюперрону.

24 октября исполнилось 120 лет с первого в истории страны футбольного матча, который был проведен в Санкт-Петербурге. Команду «Кружка любителей спорта» на плац Кадетского корпуса выводил именно Дюперрон.

  • Дюперрон считается основателем российского футбола как спортивной игры и основателем российского Олимпийского движения.
  • В историю он также вошел как первый российский футбольный судья и спортивный журналист.

Еще больше футбола на нашем канале в YouTube

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Он забросил шайбу за 0,1 секунды до буллитов. Это волшебство

03:03
Популярные видео
«Монреаль» и «Нью-Йорк» нашвыряли 9 шайб, одна из них – на счету русского парня
 496 просмотров5 ч
Хайлайты матча, в котором Англия закидала Испанию 5 голами и стала чемпионом мира U-17
3 801 просмотров21 ч
А еще вам может понравиться