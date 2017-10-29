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Тренер «Зенита» Роберто Манчини: «Матч получился абсурдным: «Локомотив» реализовал все контратаки»

Манчини: «Матч получился абсурдным: «Локомотив» реализовал все контратаки»
Eurosport

24 мин. назад

Итальянец видит противоречие здравому смыслу.

Итальянец прокомментировал поражение петербуржцев в игре 15-го тура РФПЛ от «Локомотива».

«Таков футбол. Матч получился довольно абсурдным. В первом тайме мы доминировали и имели огромное количество возможностей, но не реализовали их.

Во втором тайме открылись, и соперник использовал все свои возможности. Это футбол, такое бывает. Мы свои контратаки не реализовали, а они реализовали все три, которые были», – цитирует Манчини официальный сайт «Зенита».

  • «Локомотив» победил «Зенит» в гостях со счетом 3:0.
  • Железнодорожники лидируют в таблице РФПЛ, опережая «Зенит» на 3 очка.

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