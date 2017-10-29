Не стой на путях. Лидерство «Локомотива» – позор для РФПЛ

Больше 45 тысяч человек на «Санкт-Петербург Арене» смотрели, как Джефферсон Фарфан вприпрыжку несется к воротам. Уже 77-я минута, но перуанца не оставляют силы, а защитники «Зенита» далеко позади. Форвард уже издевается над голкипером Луневым и отдает на пустые ворота Миранчуку. Фарфан действительно выдал лучший матч в России. И тяжело поверить, что этот же человек два года назад выбил в ОАЭ годовую зарплату в 10,7 миллиона евро, а сегодня мотивирует себя на беготню по русским полям.

Полгода назад «Спартак» давал небольшие гастроли в Перми и Туле, а радостные болельщики крушили маленькие стадиончики. Во время празднования титула самые лютые фанаты не слышали никого и ничего, самые здравые честно признавались: чемпионство пришло в самом слабом сезоне за несколько лет. Прошло шесть месяцев, «Зенит» Фурсенко и Сарсании потратил 85 миллионов евро, привез дорогих иностранцев, но лига стала только слабее. Настолько, что первый круг в ней завершает лидером «Локомотив».

Как и в прошлом году, лучшая команда РФПЛ не проходит по дистанции маршем. «Железнодорожники» за две недели проиграли «Уфе» и разорвали «Зенит», и так на протяжении всего сезона. Эта нестабильность – признак управляемости команды? Сильно вряд ли.

Как и в прошлом году, у главных фаворитов – проблемы. «Зенит» перестраивался в 2016-м, перестраивается в 2017-м и валится при первых признаках кризиса. В микст-зоне Андрей Лунев едва не косплеит Артема Дзюбу и выдает «Пускай говорит наш тренер», а Эмануэль Маммана признается, что главный турнир для питерцев – Лига Европы. Титул натурально лежит на земле, остается только поднять его.

Как и в прошлом году, не очень ясно, за счет чего побеждает лидер Премьер-лиги. В чемпионском сезоне у «Спартака» было слишком много матчей с залетающими на последних минутах мячами. Сейчас у «Локо» нет таких сценариев, но все равно они наковыряли 10 побед в 15 матчах и первое место по результативности в РФПЛ.

Как и в прошлом году, непонятна роль тренера и менеджеров в победах клуба. «Спартак» вынесло к чемпионству через Карреру и слабое вовлечение в управление президента Федуна. «Локомотив» несется к первому месту с тренером, который четыре года назад работал с «Габалой» и «Мордовией», и никому не казалось, что его уровень значительно выше, и топ-менеджером Геркусом, чьи отношения с Семиным до сих пор не прояснены (рабочие? натянутые? отсутствующие?).

Этот «Локомотив» ни за что не должен заканчивать половину чемпионата на первой строчке. Среди четырех ключевых показателей WhoScored (владение, игра в воздухе, удары по воротам и точность пасов) команда Юрия Семина далеко не в топах. Четвертое место в лиге по передачам и пятое по владению мячом – в остальных компонентах есть минимум пять клубов лучше. Нельзя смотреть только на цифры, но лидерство «Локо» больше похоже на везение, чем на системную работу по восхождению на вершину.

С переходом русского футбола на систему «осень/весна» «железнодорожники» один раз за шесть сезонов поднимались выше шестого места. Каждый раз не было ощущения, что они где-то не добрали очков или играли лучше конкурентов за еврокубки – «Локо» сполз на уровень середняка, только с московской пропиской и зарплатами в два-три раза выше, чем у клубов 10-14 мест.

Сейчас у команды нет самца-лидера, который ведет за собой в тяжелые минуты (Миранчуки даже вместе не выглядят новым Лоськовым). В Черкизово не высадились футболисты, изменившие систему, как Фернандо с Зобниным в «Спартаке» или Канте в «Лестере». Фарфан не сильнее ушедшего Майкона, а Лысов с Игнатьевым не сильнее Янбаева с Шишкиным в лучшие годы.

Это не «Локомотив» поднялся на первое место чемпионата, это чемпионат опустился на место «Локомотива». Ни к чему праздновать 10 лет лузерства, но и радоваться таким победам тоже нужно без гастролей в Перми и Туле.

«Зенит» – «Локомотив» – 0:3

Новости чемпионата России, в котором, к сожалению, «Локомотив» первый

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