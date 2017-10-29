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Не стой на путях. Лидерство «Локомотива» – позор для РФПЛ

Не стой на путях. Лидерство «Локомотива» – позор для РФПЛ
Данил Тармасинов

20 мин. назадИзменено 18 мин. назад

Самый серый чемпион первого круга Премьер-лиги за последние 10 лет.

Больше 45 тысяч человек на «Санкт-Петербург Арене» смотрели, как Джефферсон Фарфан вприпрыжку несется к воротам. Уже 77-я минута, но перуанца не оставляют силы, а защитники «Зенита» далеко позади. Форвард уже издевается над голкипером Луневым и отдает на пустые ворота Миранчуку. Фарфан действительно выдал лучший матч в России. И тяжело поверить, что этот же человек два года назад выбил в ОАЭ годовую зарплату в 10,7 миллиона евро, а сегодня мотивирует себя на беготню по русским полям.

Полгода назад «Спартак» давал небольшие гастроли в Перми и Туле, а радостные болельщики крушили маленькие стадиончики. Во время празднования титула самые лютые фанаты не слышали никого и ничего, самые здравые честно признавались: чемпионство пришло в самом слабом сезоне за несколько лет. Прошло шесть месяцев, «Зенит» Фурсенко и Сарсании потратил 85 миллионов евро, привез дорогих иностранцев, но лига стала только слабее. Настолько, что первый круг в ней завершает лидером «Локомотив».

Как и в прошлом году, лучшая команда РФПЛ не проходит по дистанции маршем. «Железнодорожники» за две недели проиграли «Уфе» и разорвали «Зенит», и так на протяжении всего сезона. Эта нестабильность – признак управляемости команды? Сильно вряд ли.

Далер Кузяев, «Локомотив» – «Зенит»

Как и в прошлом году, у главных фаворитов – проблемы. «Зенит» перестраивался в 2016-м, перестраивается в 2017-м и валится при первых признаках кризиса. В микст-зоне Андрей Лунев едва не косплеит Артема Дзюбу и выдает «Пускай говорит наш тренер», а Эмануэль Маммана признается, что главный турнир для питерцев – Лига Европы. Титул натурально лежит на земле, остается только поднять его.

Как и в прошлом году, не очень ясно, за счет чего побеждает лидер Премьер-лиги. В чемпионском сезоне у «Спартака» было слишком много матчей с залетающими на последних минутах мячами. Сейчас у «Локо» нет таких сценариев, но все равно они наковыряли 10 побед в 15 матчах и первое место по результативности в РФПЛ.

Как и в прошлом году, непонятна роль тренера и менеджеров в победах клуба. «Спартак» вынесло к чемпионству через Карреру и слабое вовлечение в управление президента Федуна. «Локомотив» несется к первому месту с тренером, который четыре года назад работал с «Габалой» и «Мордовией», и никому не казалось, что его уровень значительно выше, и топ-менеджером Геркусом, чьи отношения с Семиным до сих пор не прояснены (рабочие? натянутые? отсутствующие?).

Юрий Семин

Этот «Локомотив» ни за что не должен заканчивать половину чемпионата на первой строчке. Среди четырех ключевых показателей WhoScored (владение, игра в воздухе, удары по воротам и точность пасов) команда Юрия Семина далеко не в топах. Четвертое место в лиге по передачам и пятое по владению мячом – в остальных компонентах есть минимум пять клубов лучше. Нельзя смотреть только на цифры, но лидерство «Локо» больше похоже на везение, чем на системную работу по восхождению на вершину.

С переходом русского футбола на систему «осень/весна» «железнодорожники» один раз за шесть сезонов поднимались выше шестого места. Каждый раз не было ощущения, что они где-то не добрали очков или играли лучше конкурентов за еврокубки – «Локо» сполз на уровень середняка, только с московской пропиской и зарплатами в два-три раза выше, чем у клубов 10-14 мест.

Сейчас у команды нет самца-лидера, который ведет за собой в тяжелые минуты (Миранчуки даже вместе не выглядят новым Лоськовым). В Черкизово не высадились футболисты, изменившие систему, как Фернандо с Зобниным в «Спартаке» или Канте в «Лестере». Фарфан не сильнее ушедшего Майкона, а Лысов с Игнатьевым не сильнее Янбаева с Шишкиным в лучшие годы.

Это не «Локомотив» поднялся на первое место чемпионата, это чемпионат опустился на место «Локомотива». Ни к чему праздновать 10 лет лузерства, но и радоваться таким победам тоже нужно без гастролей в Перми и Туле.

«Зенит» – «Локомотив» – 0:3

Новости чемпионата России, в котором, к сожалению, «Локомотив» первый

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