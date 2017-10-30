twitter

Oxxxymiron засветился на матче РФПЛ «Зенит – «Локомотив» в шарфике питерцев

Oxxxymiron засветился на матче «Зенит – «Локомотив» в шарфике питерцев
Eurosport

27 мин. назад

Питерцы гордятся знаменитым фанатом.

Оксимирон (Oxxxymiron) засветился 29 октября на стадионе «Крестовский». Легендарный рэпер пришел в шарфике «Зенита», чтобы поддержать команду Роберто Манчини в центральном матче первого круга против «Локомотива».

В честь этого твиттер сине-бело-голубых опубликовал легендарную цитату Окси: «Может, ты и вынесешь меня из 1703, но не 1703 из меня».

  • 1703 – дата основания Санкт-Петербурга.
  • Поддержка рэпера не помогла «Зенита», который крупно проиграл со счетом 0:3 и отпустил «Локомотив» на 3 очка.
  • Соперник Оксимирона Гнойный болеет за «СКА-Хабаровск».

Еще больше футбола на нашем канале в YouTube

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «Виннипег» устроил бадибэг «Питтсбургу»: «пингвины» пропустили 5 шайб в первом периоде

03:34
Популярные видео
«Анахайм» и «Каролина» по очереди лидировали в счете, зашвырнули 6 шайб и выявили лучшего в буллитах
 286 просмотров6 ч
Не смотри это видео. Единственный нормальный момент – защитник смачно пробил в свою же перекладину
2 538 просмотров6 ч
А еще вам может понравиться