Oxxxymiron засветился на матче РФПЛ «Зенит – «Локомотив» в шарфике питерцев

Оксимирон (Oxxxymiron) засветился 29 октября на стадионе «Крестовский». Легендарный рэпер пришел в шарфике «Зенита», чтобы поддержать команду Роберто Манчини в центральном матче первого круга против «Локомотива».

В честь этого твиттер сине-бело-голубых опубликовал легендарную цитату Окси: «Может, ты и вынесешь меня из 1703, но не 1703 из меня».

1703 – дата основания Санкт-Петербурга.

Поддержка рэпера не помогла «Зенита», который крупно проиграл со счетом 0:3 и отпустил «Локомотив» на 3 очка.

Соперник Оксимирона Гнойный болеет за «СКА-Хабаровск».

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